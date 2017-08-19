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Spor

Altay'da İbrahim Akın şoku

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da sol kanat İbrahim Akın'ın sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı

19 Ağustos 2017 14:50

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay\'da sol kanat İbrahim Akın\'ın sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı. Deneyimli futbolcunun sağ kasığında kısmi yırtık ve ödem oluştuğu öğrenildi.
Siyah beyazlıların, geçtiğimiz perşembe günü Menemen Belediyespor\'la oynadığı hazırlık maçında riske edilmeyen İbrahim\'in hafta sonunu dinlenerek geçireceği öğrenildi. Sezonun ilk haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü evinde Zonguldak Kömürspor\'la karşılaşacak İzmir ekibinde sağlık ekibi tecrübeli kramponun bu müsabakaya yetişmesi için seferber oldu.
Öte yandan Altay yönetimi, Zonguldak karşılaşmasının gece oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonu\'na başvuruda bulundu. Zonguldak ekibinin de onay vermesi halinde Atatürk Stadı\'ndaki maç gece oynanacak. Yönetimin, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da kombine bilet bastırmayı düşünmediği öğrenildi. Siyah beyazlılarda sadece protokol tribünü için bilet satışa sunulacak. A protokol tribünü yıllık kart ücreti 3 bin TL, B protokol tribünü ise bin TL olarak belirlenmişti. Geçen sezon maç biletlerini 20 TL\'den satan yönetim bu yıl henüz bu konuda açıklama yapmadı.

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