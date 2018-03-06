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Spor

Altay'da hesap zamanı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta averajla liderlik koltuğunda oturan Altay şampiyonluk hesapları yapmaya başladı

06 Mart 2018 14:44

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta averajla liderlik koltuğunda oturan Altay şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. 
Altay, kendisi gibi 49 puanı bulunan Gümüşhanespor\'la birlikte Spor Toto 1\'inci Lig\'e direkt çıkma mücadelesi veren siyah-beyazlılar, ligin bitimine 9 hafta kala yol haritasını çizdi. 
İç sahada puan kaybı yaşamamaları gerektiğini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, \"Kalan 9 maçın 5\'ini İzmir\'de oynayacağız. Taraftarımızın önündeki tüm maçları kazanmamız lazım. Hedefimiz evimizde 5\'te 5 yaparak, deplasmanlardan maksimum puanlar toplamak\" diye konuştu.
Ligin güçlü ekiplerinden Bugsaşspor, Bandırmaspor ve Sakaryaspor\'la deplasmanda zorlu müsabakalar oynayacaklarını ifade eden Özden Töraydın, \"Sezonun son haftasında kendi sahamızda Gümüşhanespor\'la karşılaşacağız. İlk yarıda rakibimizi deplasmanda 2-0 yenmiştik. Bitime bir hafta kala Pendikspor deplasmanına gideceğiz. Oradan avantajlı bir şekilde dönerek son hafta taraftarımızın önünde şampiyonluk kutlamak istiyoruz\" dedi. 
Ligde pazar günü evinde SBS İnşaat Kırklarelispor\'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda cezalı İbrahim Öztürk ve sakat Hüsamettin forma giyemeyecek.

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