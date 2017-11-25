Altay'da hedef 3'te 3

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'taki son 2 maçında Bandırmaspor ve Karşıyaka\'yı mağlup eden 27 puanlı zirve takipçisi Altay, yarın evinde 21 puanı bulunan 8\'inci sıradaki Bugsaşspor\'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Stadı\'nda saat 13.30\'da start alacak randevuda Serkan Ergün düdük çalacak. Müsabakanın biletleri 20 TL\'den satılacak. İzmir\'de oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, namağlup unvanını koruyarak 3\'te 3 yapmayı hedefliyor.

Altay\'da geçen haftaki Karşıyaka derbisinde sakatlanan orta saha oyuncusu Ferdi forma giyemeyecek. İyileşerek takımla idmanlara çıkan stoper İbrahim Öztürk için son kararı teknik heyet verecek. Bugsaşspor\'un şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım olduğunu dile getiren Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, \"Rakibimiz son 3 deplasman maçında galip gelememiş. Onlar da 3 puan arayacak; ancak biz evimizde puan kaybı yaşama niyetinde değiliz\" dedi.



