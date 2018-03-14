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Spor

Altay'da hazırlıklar tam kadro devam ediyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Sakaryaspor ile karşılaşacak olan lider Altay uzun süre sonra tam kadro idman yapmanın sevincini yaşıyor

14 Mart 2018 14:34

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü deplasmanda Play-Off mücadelesi veren Sakaryaspor ile karşılaşacak olan lider Altay uzun süre sonra tam kadro idman yapmanın sevincini yaşıyor. Siyah-beyazlılarda devre arasında sakatlık yaşayan İbrahim Akın ve Murat Uluç\'un takıma dönmesinin ardından adale sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen Hüsamettin de iyileşerek takımla çalışmalara başladı. Genç golcü gelecek hafta İzmir\'de oynanacak Silivrispor maçına kadar hazır hale gelecek.
İzmir ekibinde cezası sona eren deneyimli stoper İbrahim Öztürk de Sakarya deplasmanında ilk 11\'deki yerini alacak. Biteme 8 hafta kala takipçisi Gümüşhanespor\'un 1, Bugsaşspor ve Şanlıurfaspor\'un 2 puan önünde yer alan 50 puanlı Altay, son bölüme eksiği olmadan girmenin avantajıyla hazırlanıyor. Öte yandan Sportif Direktör Özden Töraydın, geçen haftaki Kırklarelispor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren İbrahim Akın ile özel bir toplantı yaparak tecrübeli futbolcuya uyarılarda bulundu.

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