Altay'da gözler Sakaryaspor karşılaşmasına çevrildi

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda aldığı 5-3\'lük SBS İnşaat Kırklarelispor mağlubiyetinin yaralarını evinde Sakaryaspor\'u yenerek sarmak isteyen Altay\'da gözler kritik randevuya çevrildi.

İzmir temsilcisi kendisi gibi 17 puanı bulunan 5\'inci sıradaki Sakaryaspor\'a ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak. Grupta yenilgi yüzü görmeyen iki ekipten biri olan Sakarya temsilcisi, 9 haftada kalesinde 7 gol gördü. Sakarya, ligin en az gol yiyen 4 takımından biri konumunda. Altay ise attığı 20 golle grubun en skorer ikinci takımı olmasına güveniyor.

Siyah-beyazlılarda tedavileri süren ön libero Ferhat ve orta saha oyuncusu Ferdi\'nin durumları hafta içinde netleşecek. Bulgaristan\'da evlenen stoper Hayrullah, İzmir\'e döndü. Altaylı taraftarlar Sakarya randevusu için hazırladıkları koreografi ile tribünde renkli görüntüler oluşturacak. Kırklareli yenilgisi sonrası oyunculara gerekli uyarıları yaptıklarını dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Liderin 4 puan gerisindeyiz, karamsarlığa kapılacak bir durum yok. Sakaryaspor maçında tek hedefimiz 3 puan. Tüm camia ve taraftarı maça bekliyoruz\" dedi.