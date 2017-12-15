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Spor

Altay'da gözler kritik Gümüşhanespor maçına çevrildi

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta henüz 3 hafta öncesine kadar zirveyi paylaştığı lider Gümüşhanespor'un 7 puan gerisine düşen Altay, rakibiyle pazar günü deplasmanda oynayacağı maçta takımdaki bazı futbolculara da son şansı verecek

15 Aralık 2017 17:28

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta henüz 3 hafta öncesine kadar zirveyi paylaştığı lider Gümüşhanespor\'un 7 puan gerisine düşen Altay, rakibiyle pazar günü deplasmanda oynayacağı maçta takımdaki bazı futbolculara da son şansı verecek.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, rakibine yenildiği takdirde ilk yarıyı zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayıp Play-Off yarışında bile geriye düşecek.
Mağlubiyet durumunda teknik direktör İsmet Taşdemir\'in kadroda ciddi bir revizyon talep edeceği öğrenildi. Altay, şimdiye kadar evinde hiç yenilmeyen rakibini deplasmanda yenmeyi başarırsa ise zirvedeki farkı 4\'e indirecek. Bu ihtimalde takımda yapılacak revizyonun sınırlı tutulması bekleniyor. Murat Uluç ve İbrahim Öztürk\'ün sakat olduğu İzmir temsilcisinde Hayrullah\'ın ise cezası bitti.

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