Altay'da Ferdi yok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü evinde oynayacağı Bugsaşspor maçına odaklanan Altay\'da sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Ferdi\'nin forma giyemeyeceği açıklandı.

Geçen haftaki Karşıyaka derbisinde alt adalesinden sakatlanan ve 30\'uncu dakikada yerini İbrahim Akın\'a bırakmak zorunda kalan Ferdi\'yi riske etmeyeceklerini söyleyen teknik direktör Cüneyt Biçer, \"Ferdi\'de yırtık çıkmadı ancak doktor bir hafta dinlenmesinin daha iyi olacağını söyledi. Kadroda yer almayacak\" dedi. Siyah-beyazlılarda Ferdi\'nin yokluğunda İbrahim Akın\'ın ilk 11\'de şans bulması bekleniyor. Yine derbide sakatlanan stoper İbrahim Öztürk\'ün ise durumu belirsizliğini koruyor. Arka adalesinde darbeye bağlı ödem oluşan tecrübeli savunmacının forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netleşecek.

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