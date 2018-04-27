Altay'da Ekmekçioğlu'ndan teşekkür ziyareti

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta oynanan Hacettepe maçının ardından Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde altyapının kullandığı takım otobüsü yanarak kullanılamaz hale gelen Altay\'da Başkan Özgür Ekmekcioğlu, yangına müdehale eden İzmir Büyükşehir İtfaiyesi\'ni ziyaret etti. Ekmekçioğlu, yangında itfaiye teşkilatının gösterdiği özverili çalışma ve üstün gayretten ötürü İtfaiye Daire Başkanı Ozan Yılmaz ve Yangın Acil Müdahale Şube Müdürü Bülent Tosun\'a teşekkür etti. Yangına dair resmi raporun önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.