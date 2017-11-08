Altay'da Biçer hedefi koydu

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Cumartesi günü konuk edeceği lider Bandırmaspor\'un 1 puan gerisinde 21 puanla 3\'üncü sırada yer alan Altay\'da teknik direktör Cüneyt Biçer, 6 hafta sonra devre arasına minimum 32 puanla girmek istediklerini söyledi.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'nde düzenlenen basın toplantısında hedeften uzaklaşmadıklarını dile getiren Cüneyt Biçer, \"İç sahadaki galibiyet alışkanlığımızı Bandırmaspor önünde de devam ettirececeğiz\" dedi.

Kırmızı Grup\'a göre Beyaz Grup\'un daha zor olduğunu anlatan genç teknik adam, \"Lider ve 8\'inci takım arasında sadece 4 puan fark var. Her takım skora etki edecek güçte mücadele sergiliyor. Rakiplerin puan kayıpları yaşadığı haftada avantaj kaybettik ancak ekibimin mücadelesinden memnunum. Zirvenin sadece 1 puan gerisindeyiz. Üst düzeyde konsantrasyonla evimizdeki serimizi devam ettireceğiz. Rakibimiz güçlü ve lider konumda ancak galibiyetimizle tablo lehimize dönecek\" diye konuştu.

İBRAHİM AKIN DÖNÜYOR

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, sakatlıktan çıkan İbrahim Akın\'ın tamamen iyileştiğini ve forma giymeye hazır olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcuyu Sakaryaspor karşısında riske etmediğini, Silivrispor deplasmanında ise sentetik zeminden çekinerek oynatmadığını anlatan Biçer, \"İbrahim şu an hazır ve formda. Tüm oyunculara şans verdim ve vereceğim. Herkes forma giyecek ve kısa sürede olsa elinden geleni yapacak. Hazır olan sahada daha çok kalacak\" yorumu yaptı.