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Spor

Altay'da Biçer camiadan özür diledi

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor'a 5-3 yenilerek zirve yarışında yara alan Altay'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, 5 gol yemeleri nedeniyle camiadan özür diledi

23 Ekim 2017 16:29

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor\'a 5-3 yenilerek zirve yarışında yara alan Altay\'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, 5 gol yemeleri nedeniyle camiadan özür diledi.
\"Maçın zor olacağını biliyorduk ama bu skoru beklemiyorduk\" diyen Biçer, \"Deplasmanda 3 gol atıp kazanamıyorsanız ortada bir sorun var demektir. Ciddi hatalar yaparak goller yedik. Böyle bir sonucu kabullenemiyorum. Bu yüzden camiaya özür borçluyuz. Önümüzde önemli bir Sakaryaspor maçı var. Bir an önce toparlanmalıyız. Bu karşılaşma öncesinde eksiklerimizi tamamlamalıyız\" diye konuştu.
Sportif Direktör Özden Töraydın ise bahanesi olmayan kötü bir skorla mağlup olduklarını dile getirdi. \"Evinde, deplasmanda farketmez. Altay\'ın 5 gol yeme hakkı yok\" diyen Töraydın, \"Takımın durumu iyi değil. Hem bireysel hem takım anlamında kötüyüz. Çözüm bulacağız. Oyuncularımıza uyarılarımızı yapıyoruz. Kırklareli mağlubiyetini bir an önce unutup Sakarya maçına odaklanmalıyız\" diye konuştu. Yönetimin futbolculara para cezası verebileceği öğrenildi. Öte yandan tedavisi süren Ferhat\'ın bu hafta kadroda yer alması bekleniyor, sakatlığı bulunan Ferdi\'nin durumu ise belirsiz.

 

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