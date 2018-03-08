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Spor

Altay'a miniklerden destek geliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Altay, pazar günü evinde oynayacağı SBS İnşaat Kırklarelispor maçında taraftarıyla birlikte spor okulu öğrencilerinin de desteğini arkasına alacak

08 Mart 2018 17:14

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Altay, pazar günü evinde oynayacağı SBS İnşaat Kırklarelispor maçında taraftarıyla birlikte spor okulu öğrencilerinin de desteğini arkasına alacak. 
İzmir Atatürk Stadı\'nda saat 15.00\'te başlayacak randevuda siyah-beyazlı takımı yaklaşık 3 bin minik Altaylı kapalı tribünde destekleyecek. Seyirci sayısını artırmak için sezon sonuna kadar bilet fiyatını 5 TL\'ye çeken, kadınlardan ise sembolik olarak 1 TL alan yönetim tribünlerin dolmasını istedi.
Öte yandan siyah-beyazlılarda hafif ağrıları nedeniyle ön libero Ferhat bugünkü idmana katılmayarak dinlendirildi. Ön libero Atakan ve orta saha oyuncusu Fatih\'in cezasının sona erdiği İzmir ekibinde cezalı stoper İbrahim Öztürk\'ün yokluğunda savunmada Hayrullah görev alacak. İyileşerek takımla çalışmalara başlayan forvet Hüsamettin ise maç eksiği nedeniyle forma giyemeyecek. Fethiye deplasmanından 1 puanla dönen Altay, Kırklarelispor\'u yenerek iç sahada 5\'te 5 yapmayı hedefliyor.
 

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