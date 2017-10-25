Altay'a 10 numara ziyaret

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Kırklareli deplasmanından 5-3\'lük yenilgiyle dönen Altay\'a evinde oynayacağı Sakaryaspor maçı öncesi isimleri \"Altay\" olan 10 minik futbolcudan moral ziyareti geldi.

Teknik Direktör Cüneyt Biçer\'in oğlunun da aralarında bulunduğu Altay adını taşıyan futbol okulu öğrencileri, kaptan Murat Uluç\'a çiçek verip futbolculara baklava ikram etti. Minik kramponların arasında siyah-beyazlıların sembol futbolcularından merhum Sabahattin Erbuğa\'nın torunu Altay da yer aldı.

Vali Kutlu Aktaş Tesisleri\'ndeki idman öncesi özel misafirlerinin ziyaretiyle moral bulan İzmir ekibi, Sakaryaspor maçı öncesi minik Altaylılara galibiyet sözü verdi. Çocuklara Altay Tarihi kitabını hediye eden Teknik Direktör Biçer, \"Altay sevgisi Altaylılar için bir gelenektir\" derken, kaptan Murat, bu ziyaret nedeniyle büyük sevinç ve gurur duyduklarını dile getirdi. Ziyarete Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ve Spor Okulları Mali İşler Koordinatörü Beytullah Yılmaz ve antrenörler de katıldı.

EKMEKÇİOĞLU\'NDAN SAKARYA\'YA DAVET

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Sakarya yerel basınında çıkan, \"Altay yönetimi Sakarya taraftarını İzmir\'e istemiyor\" haberlerini yalanladı. Sakarya taraftarının İzmir\'e gelmesini istediklerini Sakaryaspor yönetimine geçen hafta ilettiklerini söyleyen Ekmekçioğlu, \"Futbol taraftar ile güzel. İddia edildiği gibi İzmir\'e gelmemeleri için hiçbir kuruma başvurmadık. Emniyete de Sakarya taraftarının maça gelmesi gerektiğini belirttik. Sakaryaspor taraftarını Büyük Altay\'a yakışacak misafirperverlikle ağırlamaktan mutluluk duyacağız\" dedi.

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