Altay-Zonguldak Kömürspor Notlar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta 2017-18 sezonunun ilk haftasında Zonguldak Kömürspor\'u konuk eden Altay, geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle bu müsabakada taraftarından yoksun kaldı. Atatürk Stadı\'nda Zonguldak ekibini ise az sayıda taraftarı kale arkası tribününden destekledi.

2014-15 sezonunda küme düşen Altay, 2\'nci Lig\'e, 2 sezon aradan sonra yeniden boy gösterdi. Altay, 2\'nci Lig\'deki son maçında 3 Mayıs 2015\'te evinde Bandırmaspor\'a 4-0 mağlup olmuştu. Siyah beyazlılar, geçen sezon 3\'üncü Lig\'de play off birincisi olarak kupa kaldırdı.

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, ilk 11\'de yeni transferlerden 5 oyuncuya şans verdi. Yeni transferlerden kaleci Egemen, sol bek Serkan, stoper İbrahim Öztürk, ön libero Fatih ve orta saha oyuncusu Maksut, ilk 11\'de yer alırken, son transferler Ozan Sol ve Muharrem Ozan yedek soyundu.

Siyah beyazlılarda yeni transferlerden sadece Çiğli Belediyespor\'dan alınan kaleci Can, kadroda yer bulamadı. Teknik Direktör Biçer, geçen sezon kupa kaldıran takımın as oyuncularından Furkan, Ferdi ve Halil Karataş\'ı yedek soyundururken, Hayrullah ve Halil Yılmaz\'a kadroda yer vermedi.