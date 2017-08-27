Altay-Zonguldak Kömürspor: 4-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Bilal Köseoğlu (xxx), Yavuz Bahadır Ordu (xxx), Nurettin Dinçer Demir (xxx)

ALTAY: Egemen (xx)- Necdet (xx), Murat Türkkan (xxx), İbrahim Öztürk (xxx), Serkan (xxx), Hüsamettin (xxx), Fatih (xxx) (Dk. 70 Ferdi xx), Atakan (xx), Maksut (xxx), İbrahim Akın (xxxx) (Dk.84 Ozan Sol), Murat Uluç (xxx) (Dk.75 Furkan xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (x)- Şevket (x), Okan Duran (x), Ercan (x), Semih (x), Mert (xx), Hasan (xx) (Dk.85 Ertan), Hüseyin (x) (Dk.65 Berkan x), Ali Kemal (x) (Dk.46 Ekrem x), Onur (xx), Okan Eken (xx)

GOLLER: Dk.6, Dk.88 Maksut, Dk.51 İbrahim Akın, Dk.64 Murat Uluç (Altay)

SARI KARTLAR: İbrahim Akın, Fatih, Ferdi (Altay), Ercan, Mert, Okan Eken (Zonguldak Kömürspor)

İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta ilk hafta mücadelesinde Altay, evinde Zonguldak Kömürspor\'u 4-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Siya -beyazlılar, geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftarından mahrum oynadı.

6\'ıncı dakikada Altay golü buldu. İbrahim Akın\'ın serbest vuruştan ortasında kaleci Sinan boşa çıktı. Ceza sahasında oluşan karambolde topa son olarak Maksut dokundu. Yardımcı Hakem Nurettin Dinçer Demir, Zonguldak savunmasının meşin yuvarlağı kale içinden çıkardığı yönünde karar vererek orta alana koştu, Hakem Bilal Köseoğlu da golü verdi: 1-0.

20\'inci dakikada İbrahim Akın\'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda top çerçeveyi bulmadı.

25\'inci dakikada soldan Zonguldak ceza alanına giren Murat Uluç, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.

50\'inci dakikada Zonguldak Kömürspor\'un sağdan kazandığı kornerde Onur, topu Hüseyin\'le buluşturdu. Hüseyin\'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

51\'inci dakikada Altay, atağında ceza yayı üzerinden Fatih\'in vuruşunda kaleci Sinan\'ın çeldiği topla sol çaprazda buluşan Serkan, kale önündeki İbrahim Akın\'ı gördü. İbrahim plase bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-0.

64\'üncü dakikada ev sahibi ekip farkı 3\'e çıkardı. Ani gelişen Altay atağında, İbrahim Akın\'ın defansın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Murat Uluç, yerden bir vuruşla kaleciyi avladı: 3-0.

80\'inci dakikada Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, hakeme itirazları nedeniyle tribüne gönderildi.

88\'inci dakikada Altay kontratağında sağdan ceza sahasına giren Ozan, boş pozisyondaki Maksut\'u gördü. Maksut düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 4-0.



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