Altay zirve aşkına

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde Nazilli Belediyespor\'u 1-0 yenerek lider Gümüşhanespor\'la arasındaki puan farkını 3\'e indiren zirve takipçisi Altay, yarın taraftarının önünde bu kez Niğde Belediyespor\'la karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak maçı Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 5 TL\'den satılacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Maksut ve Hüsamettin ile cezalı Doğan forma giyemeyecek. İyileşen Murat Uluç kadroda yer alacak. İzmir ekibi, Gümüşhanespor\'un 4. sıradaki Sakaryaspor\'u konuk edeceği haftayı kayıpsız atlatarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor.