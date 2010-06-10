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Spor

Altay yeni başkanını seçti

10 Haziran 2010 11:46

T24 - İsmet İnönü Kültür Merkezinde yapılan genel kurulda Ömer Hızlıok ile yarışan Taşpınar'ın listesi, 353 delegenin 194'ünün oyunu alarak başkanlığa seçildi. Taşpınar'ın rakibi Hızlıok'un 156 oy oldığı seçimde, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Taşpınar, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Altay'ın tarihi genel kuruluna gösterilen ilgiye teşekkür ederek, yönetim kurulu olarak, Altay Kulübü'nü layık olduğu yere getirmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Bunu camiadaki herkes ile başaracaklarını kaydeden Taşpınar, “Ömer Hızılok ekibine de bu zor dönemde aday oldukları için teşekkür ediyorum. Bundan sonra kongreleri gündüz yapacağız. Dolayısıyla sizleri geç saate kadar bırakmayacağız” dedi.

Ahmet Taşpınar başkanlığındaki yönetim kurulu, Hüsamettin Ender, Engin Denizmen, Hüseyin Hıdır, Eyüp Necimoğlu, Fikret Kar, Ufuk Kazancı, Sinan Atik, Nuri Kuyumcu, Özkan Özseçkin, Barış Vatansever, Mete Veryeri, Fuat Payzın, Habib Sak, Tamer Kanböre, Alex Padulano ve Özgür Özgürengin'den oluştu.


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