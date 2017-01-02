Altay ve Altınordu arasında savaş çıktı!

İki İzmir ekibi Altay ve Altınordu arasındaki gerginlik tırmanıyor. Altay'ın Altınordu'dan 5 bin altyapı öğrencisini transfer etmesine misilleme olarak 100 bin liralık icra takibi başlatıldı.

Altay’da Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki yönetimin, Altınordu Futbol Okulları Direktörü Mahmut Gözüaçık’la birlikte yaklaşık 5 bin altyapı öğrencisini transfer etmesiyle İzmir temsilcisi iki kulüp arasında başlayan gerginlik tırmanıyor.



Bu kez Altınordu yönetiminin, 2014-15 sezonu öncesi Alsancak Stadı’nı kiralama bedeli olarak Altay’a verdiği 100 bin TL için icra takibi başlattığı öğrenildi.



O dönem Aslan Savaşan başkanlığındaki Altay yönetiminin Altınordu ve Göztepe’den kiralama ücretinin bir kısmını peşin aldığı ancak aynı sezon başlamadan stadın yıkılmasından sonra bu paraları geri ödemediği bildirildi.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, gizli saklı bir iş yapmadıklarını, her şeylerinin açık olduğunu dile getirdi.