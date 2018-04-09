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Spor

Altay, Töraydın'a emanet

İZMİR, (DHA) TFF 2

09 Nisan 2018 20:53

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 2-1\'lik Karşıyaka mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör İsmet Taşdemir\'le yollarını ayıran Altay\'da yönetim takımı son 4 haftada Sportif Direktör Özden Töraydın\'a emanet etme kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, \"Takımımız kalan 4 maçlık kısa ve kritik süreyi oyuncularımızı her anlamda en iyi tanıyan ve her zaman beraber olduğumuz ekibimizdeki başta Sportif Direktörümüz Özden Töraydın olmak üzere, Görkem Güngör, Tansu Yanık ve Kıvanç Bozkurt hocalarımız ile tamamlayacak\" ifadelerine yer verildi.

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