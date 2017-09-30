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Spor

Altay telafi peşinde

  İZMİR, (DHA) TFF 2

30 Eylül 2017 16:18

 

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta hafta içinde deplasmanda Niğde Belediyespor\'a yenilerek ilk mağlubiyetini alan Altay, yarın evinde Ottocool Karagümrük\'le kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak mücadeleyi Yakup Bakır yönetecek. Maçın biletleri 20 TL\'den satılacak. Ev sahibi ekipte sakatlıktan çıkan İbrahim Akın kadroda yer alacak. Lider Gümüşhanespor\'un 3 puan gerisinde yer alan 10 puanlı Altay, kazanarak taraftarının gönlünü almaya çalışacak. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, Niğde\'de yol kazası yaptıklarını ifade ederek, \"Aldığımız mağlubiyetten gerekli dersleri çıkardık. Karagümrük\'ü yenmekten başka düşüncemiz yok. Oyuncularıma güvenim tam\" diye konuştu.

 


 

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