Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: Son 4 maça galibiyet için çıkacağız

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 27 puanlı zirve takipçisi Altay\'da teknik direktör Cüneyt Biçer, kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında ilk yarının son 4 maçına da galibiyet için çıkacaklarını vurguladı.

Bu hafta şampiyonluk hedefiyle kurulan Bugsaşspor\'u konuk edeceklerini daha sonra sırasıyla Hacettepespor (D), Pendikspor ve aynı puanı paylaştıkları lider Gümüşhanespor\'la (D) karşılaşacaklarını hatırlatan Cüneyt Biçer, \"Bu maçların hepsini kazanabiliriz, tüm puanlara talibiz ancak çok kolay olmayacak. Öncelikle iç sahada kayıp yaşamamalıyız. Lige realist olarak bakarsak deplasmandan alınacak her puan da değerli\" dedi.

\"Devre arasına lider girme hevesimiz var\" diyen teknik direktör Biçer, \"Ligde her takım birbirini yenebiliyor. Hiçbir takımın ligi sürklase edebileceğini düşünmüyorum. Oyun şablonumuzu oturttuk. Rakibe baskı kuran bir takım yerine, kaptığımız toplarla hızlı çıkan bir takım olma yolunu tercih ettik. Kadro anlamında belli bir standardı yakaladık. Mücadele gücümüz yükseldi\" diye konuştu. Biçer, darbeye bağlı sakatlık yaşayan stoper İbrahim ile orta saha oyuncusu Ferdi\'nin durumlarının ciddi olmadığını söyledi. Teknik direktör Cüneyt Biçer bir soru üzerine, \"Yıldız futbolcu severim, ancak kendini yıldız sanan futbolcuyu sevmem. Yıldız oyuncu takım için oynar\" yorumu yaptı.

KAPTANA ÖVGÜ

Teknik direktör Cüneyt Biçer, attığı 9 golle takımın skor yükünü çeken Kaptan Murat Uluç\'tan övgüyle bahsetti. 36 yaşındaki santrfordan bu performansı sezon öncesinde de beklediğini dile getiren Biçer, \"Beni kimsenin yaşı ilgilendirmiyor. Murat hem ağabeylik, hem kaptanlık anlamında her gün üzerine koyuyor. Hiç yılmadan çalışıyor, takımı sahipleniyor. Kalitesi belli, güzel işler çıkarıyor. Ben Murat\'ı oynatmıyorum, o kendi oynuyor. Formayı aldı ve devam ediyor. Profesyonelliğin en güzel yıllarını yaşıyor. Usta işi goller atıyor\" diye konuştu.