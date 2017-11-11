Altay taraftarıyla tartıştı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Bandırmaspor\'u 1-0 mağlup ederek rakibinden liderlik koltuğunu devralan Altay, galibiyeti doyasıya kutlayamadı. Son düdüğün ardından İzmir Atatürk Stadı hoparlörlerinden çalınan Altay Marşı\'na eşlik eden futbolcular, daha sonra taraftar temsilcileriyle tartıştı. Altay Taraftarlar Derneği Başkanı Deniz Gökkaya, oyuncuların taraftarlara tavır yaptığını belirterek, takımın futbolunu beğenmediklerini ifade etti. Gökkaya, ayrıca teknik direktör Cüneyt Biçer\'in hafta içinde basına verdiği demeçlere tepki gösterdi. Altay Kaptanı Murat Uluç, galibiyeti kutlamaları gerektiğini ve iyi futbol oynayarak birçok pozisyona girdiklerini savundu. Sportif Direktör Özden Töraydın da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Altaylı futbolcular daha sonra sevinmeden soyunma odasının yolunu tuttu.