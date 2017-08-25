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Spor

Altay, sezonun ilk maçına taraftarından yoksun çıkacak

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yarın sezonun ilk maçında evinde Zonguldak Kömürspor'la karşılaşacak

25 Ağustos 2017 15:42

İZMİR, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yarın sezonun ilk maçında evinde Zonguldak Kömürspor\'la karşılaşacak. Atatürk Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak müsabakayı Bilal Köseoğlu yönetecek.
İzmir ekibinin geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası nedeniyle siyah beyazlı taraftarlar stada alınmayacak. Zonguldak Kömürspor seyircisi ise 20 TL\'den satışa çıkacak biletlerle karşılaşmayı izleyebilecek. Altay\'da sol kanat oyuncusu İbrahim Akın\'ın iyileşmesiyle kadroda eksik kalmadı. Transfer yasağını kaldıran İzmir temsilcisi kadrosunu 8 futbolcu ile güçlendirdi.
Altaylı taraftarlar dün akşam antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Oyunculara baklava ikram eden ve yaptıkları tezahüratlarla takıma destek veren taraftarlara teknik direktör Cüneyt Biçer teşekkür etti.
İyi bir hazırlık döneminden geçtiklerini dile getiren Biçer, \"Tesislere gelen taraftarlarımızın heyecanına şahit olduk, bizi motive ettiler. Bu heyecanı yarın galip gelerek mutluluğa çevirmek istiyoruz. Yeni ve zor bir ligdeyiz, ilk maçlar hep zor olur. Kolay geçmeyecek ancak kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız\" dedi.
    
 

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