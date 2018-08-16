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Spor

Altay seri peşinde

İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1'inci Lig'e 1-0'lık Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Altay, tarihinde ilk kez karşı karşıya geleceği Afjet Afyonspor'u da deplasmanda yenerek seri yakalamayı hedefliyor

16 Ağustos 2018 17:38

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'e 1-0\'lık Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan Altay, tarihinde ilk kez karşı karşıya geleceği Afjet Afyonspor\'u da deplasmanda yenerek seri yakalamayı hedefliyor. Ümraniye maçında sakatlanıp oyunan çıkan ön libero Ferhat\'ın da takıma katılmasıyla tam kadro hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda teknik direktör Alper Avcı, iyi başlangıcın devamını getireceklerini söyledi.
Afyon\'da yeni stadın yapılmasıyla atmosferin değiştiğini ifade eden Avcı, \"Afyon\'da yeni statta tribünler sürekli doluyor. İki takım arasında Afyon kampımızda dostluk temelleri atıldı. Hem sahada hem de tribünde centilmence bir tablo olacaktır. Zorlu ve heyecanlı 90 dakika bizi bekliyor. Tek düşüncemiz 3 puanla İzmir\'e dönmek\" yorumunu yaptı.

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