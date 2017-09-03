Altay Savaş ve  Berkay'ı istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, transfer döneminin son günlerinde atağa kalkmaya hazırlanıyor. Giresunspor\'dan forvet Doğan Karakuş\'la anlaşma zemini arayan siyah beyazlıların, Adana Demirspor\'dan orta saha oyuncusu Savaş Yılmaz ve Manisaspor\'dan ön libero Berkay Samancı\'yla da ilgilendiği öğrenildi.

Adana ekibinde ilk hafta ilk 11\'de oynayıp 1 gol attıktan sonra son 2 karşılaşmada yedek soyunan Savaş ve Manisa\'da sadece 1 maçta şans bulan Berkay\'ın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Bu arada İzmir ekibine stoper olarak İnegölspor\'dan Ali Aytemur önerildi. 21 yaşındaki savunmacının bonservisinin elinde olduğu bildirildi. Altay, deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

FOTOĞRAFLI