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Spor

Altay şan Karşıyaka can derdinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Atatürk Stadı'nda Altay ile Karşıyaka arasında oynanacak İzmir derbisi iki köklü kulübün kaderini çizecek

03 Nisan 2018 15:12

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü Atatürk Stadı\'nda Altay ile Karşıyaka arasında oynanacak İzmir derbisi iki köklü kulübün kaderini çizecek. Siyah-beyazlılar şampiyonluk için yeşil-kırmızılılar ise kümede kalmak için kritik 90 dakikada ter dökecek. Bandırmaspor deplasmanından beraberlikle dönerek liderliği 2 puan önüne geçen Gümüşhanespor\'a kaptıran 54 puanlı zirve takipçisi Altay, derbiyi kazanamaması halinde direkt şampiyonluk umudunu büyük ihtimalle kaybedip Play-Off hesapları yapmaya başlayacak. Kendisi gibi düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor\'u 4-1 yenerek az da olsa umudunu koruyan Karşıyaka ise derbiden 3 puan alamazsa büyük ölçüde 2\'nci Lig\'e mendil sallayacak. 
Sezonun ilk yarısında oynanan Karşıyaka derbisini 2-1 kazanan Altay bu kez ev sahibi takım konumunda olacak. İlk devredeki randevuda kale arkası tribününde hazırladıkları pankartlarla renkli görüntüler oluşturan Altay taraftarları bu kez kapalı tribünde yer alacak.
Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, \"Karşıyaka bize ilk yarıda açık tribünü vermiş ancak biz kale arkasını tercih etmiştik. Karşıyaka yönetimi taraftarının nerede olmasını isterse biz o tribünü açacağız. Dostluğumuz baki\" diye konuştu.
Müsabakanın biletleri 5 TL\'den satılacak. Altay\'da sakat Fatih ve cezalı Ferhat forma giyemeyecek. Karşıyaka\'da ise Nazilli randevusunda sakatlanan Hakan ve Abdülhamit\'in durumları hafta içinde netleşecek.

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