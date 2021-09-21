Altay, Rize'de üç puanı iki golle aldı

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Altay rakibini 2 golle geçerek galibiyet üst üst ikinci galibiyetine imza attı. Ev sahibi Rizespor ise ligde henüz 3 puanla tanışamadı.

Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Altay'ı konuk etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk Altay 2-1 kazandı.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Björkander ve 73. dakikada Bamba kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek sayısı ise 90+1. dakikada Bolasie'den geldi.

Altay'da 69. dakikada Thiam, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyeti alan Altay puanını 12'ye çıkarırken henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor ise 1 puanda kaldı.