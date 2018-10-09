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Spor

Altay rakip arıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, milli maç arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arıyor

09 Ekim 2018 16:01

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altay, milli maç arasında hazırlık maçı oynamak için rakip arıyor. 
Siyah-beyazlıların geçen hafta Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor\'a İzmir\'de özel müsabaka oynama konusunda teklif götürdüğü ancak 3 kulüpten de olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibinin teklifini ilk önce kabul etse de daha sonra sarı-kırmızılılar bu karardan vazgeçti. 
Altay\'ın rakip bulamaması halinde hafta sonunda U21 takımıyla hazırlık maçı oynaması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, Ümit Milli Takım\'da yer alan ön libero Atakan ve tedavisi süren İbrahim Öztürk dışında eksik yok.

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