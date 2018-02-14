Altay-Niğde Belediyespor: 3-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Nurettin Dinçer Demir (xx), Nurettin Taşkesen (xx)

ALTAY: Egemen (xx) - Murat Türkkan (xxx), İbrahim Öztürk (xx), Murat Uslu (xxx), Serkan Sözmen (xx), Furkan (xx) (Dk. 57 Ozan Sol xx), Atakan (xx), Fatih (xx) (Dk. 67 Murat Uluç xxx), Ferhat (xx), İbrahim Akın (xxx) (Dk 90+1 Hayrullah), Muharrem Ozan (xxx)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin (x) - Seçkin (xx) (Dk. 83 Eren), Oktay (xx), Cabir (x), Hakan (x), Sefa (xx) (Dk. 90+1 Tolga), Feyzi (x), Ömürcan (xx), Taner (x), Volkan (xx), Tunç (x)

GOLLER: Dk. 15 (P) Muharrem Ozan, Dk. 63 Serkan, Dk. 84 Murat Uluç (Altay), Dk. 30 Oktay, Dk. 60 Sefa (Niğde Belediyespor)

SARI KARTLAR: Murat Türkkan, Serkan (Altay), Seçkin, Sefa, Volkan, Hakan (Niğde Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altay, gol düellosu şeklinde geçen maçta Niğde Belediyespor\'u evinde 3-2 yenerek, lider Gümüşhanespor\'u takibini sürdürdü. Maçın 15\'inci dakikasında Muharrem Ozan\'ın penaltısıyla öne geçen siyah-beyazlılar 30\'da Oktay\'a engel olamadı. Niğde Belediyespor 60\'ıncı dakikada Sefa ile bir gol daha buldu ancak pes etmeyen Altay, 63\'te Serkan, 84\'te de Murat Uluç\'un ayağından bulduğu gollerle 3 puana uzandı. Bu sonuçla 42 puana yükselen İzmir temsilcisi 22\'nci haftayı ikinci sırada tamamladı, Niğde Belediyespor ise 32 puanda kalıp üst sıralara tırmanma şansını tepti.

14\'üncü dakikada Altay penaltı kazandı. Mustafa\'nın sağdan ortasında Taner topu eliyle kesti, hakem penaltı noktasını gösterdi. Muharrem Ozan penaltı atışını 15. dakikada gole çevirdi: 1-0.

19\'uncu dakikada İbrahim Akın\'ın uzun pasından soldan ceza sahasına giren Furkan karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

30\'uncu dakikada skora denge geldi. Organize gelişen Niğde Belediyespor atağında Oktay ceza sahası dışından çektiği şutla topu köşeden ağlara yolladı: 1-1.

60\'ıncı dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan Ömürcan\'ın yerden ortaladığı topa Sefa arka direkte ayak koydu: 1-2.

63\'üncü dakikada Altay dengeyi sağladı. Sağdan İbrahim Akın\'ın kullandığı serbest atışta Serkan\'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-2.

84\'üncü dakikada ev sahibi ekip galibiyet golünü buldu. Niğde Belediyespor savunmasının arkasına sarkan Murat Uluç sol çaprazdan sert vuruşu ağlarla buluştu: 3-2.

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