Altay-Nazilli Belediyespor: 1-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xxx), Musa Murat Emre (xxx), Mert Bulut (xxx)

ALTAY: Egemen (xxx) - Mustafa (xxx), Murat Türkkan (xxx), İbrahim Öztürk (xx), Serkan (xx), Ferhat (xx), Maksut (xx) (Dk. 54 Ferdi xx), Ozan Sol (xx) (Dk. 69 İbrahim Akın xxx), Doğan (xx), Furkan (xx), Hüsamettin (xx) (Dk. 60 Muharrem Ozan xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xx), - Mazlum (x), Nuh (x) (Dk. 64 Mert Er x), Bora (xx), Onur Karakabak (x), Hakan (xx), Abdülsamet (x) (Dk. 46 Berkay x), İlter (x) (Dk. 76 Samet x), Ali Say (x), Serdar Eylik (x), Görkem (x)

GOL: Dk. 79 Muharrem Ozan (Altay)

SARI KARTLAR: Doğan, Mustafa (Altay), Mazlum, Mert Er, Abdülsamet, Berkay (Nazilli)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta geçen hafta deplasmanda Şanlıurfaspor’a 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Altay, 21\'inci haftada Ege derbisinde konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Puanını 39’a çıkaran İzmir ekibi lider Gümüşhanespor’la arasındaki puan farkını tekrar 3’e düşürdü. Nazilli ise 14 puanda kaldı. Altay’ın golünü 79. dakikada oyuna sonradan giren Muharrem Ozan kaydetti.

9\'uncu dakikada soldan Altaylı Ozan Sol’un ortasında arka direkte Furkan kafayı vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

16\'ncı dakikada konuk ekibin kazandığı frikikte Serdar Eylik’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

37\'nci dakikada Altay atağında Maksut, yaklaşık 25 metreden kaleyi düşündü. Top az farkla üstten dışarı çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

52\'nci dakikada Doğan’ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ozan Sol’un çaprazdan vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi.

79\'uncu dakikada Altay golü buldu. İbrahim Akın’ın ara pasıyla sağ çizgide topla buluşan Mustafa kale önüne yerde ortaladı. Muharrem Ozan’ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

89\'uncu dakikada Nazilli Belediyespor kontratağında sağdan Serdar arka direğe gönderdi. Bomboş pozisyondaki Görkem kötü bir vuruşla fırsatı değerlendiremedi. Altay maçı 1-0 kazandı.

FOTOĞRAFLI