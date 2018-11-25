Altay mutlu döndü

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 1-0 geriye düştüğü Hatayspor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönen Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın, zorlu hava ve saha şartlarına rağmen aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Deplasmanda kaybetmemenin sevindirici olduğunu dile getiren teknik patron Töraydın, \"Sezon başından bu yana geriye düştüğümüz maçları çevirememe sıkıntımız vardı. Olumsuz koşullar maçın zorluk derecesini artırdı. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik ediyorum\" dedi.

İzmir ekibinin beraberlik golünü atan stoper Gençer, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

