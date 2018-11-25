T24 LogoT24 Logo
Spor

Altay mutlu döndü

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de 1-0 geriye düştüğü Hatayspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Altay'da teknik direktör Özden Töraydın, zorlu hava ve saha şartlarına rağmen aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi

25 Kasım 2018 15:03

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 1-0 geriye düştüğü Hatayspor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönen Altay\'da teknik direktör Özden Töraydın, zorlu hava ve saha şartlarına rağmen aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi. 
Deplasmanda kaybetmemenin sevindirici olduğunu dile getiren teknik patron Töraydın, \"Sezon başından bu yana geriye düştüğümüz maçları çevirememe sıkıntımız vardı. Olumsuz koşullar maçın zorluk derecesini artırdı. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik ediyorum\" dedi. 
İzmir ekibinin beraberlik golünü atan stoper Gençer, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini yaşadı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Spor TotoLigHataysporAltayTöraydınOlumsuzOyuncularımızGençer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24