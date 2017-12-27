Altay, Mehmet İncebacak'ı listesine aldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta zirve mücadelesi veren Altay, transferde Kırmızı Grup\'ta yer alan Bucaspor\'un orta saha oyuncusu Mehmet İncebacak\'ı listesine ekledi. Siyah-beyazlılar, Bucaspor\'da kadro dışı bırakılan ve yönetimin gözden çıkardığı Mehmet için beklemeye geçti. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yollarını resmen ayırmasının ardından Altay yönetiminin devreye girmeyi planladığı ifade edildi. Mehmet İncebacak, sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli takımda 8 karşılaşmada görev aldı. Altay yönetimi transfer yasağını kaldırıp kadroya 2-3 takviye yapmayı yapmayı planlıyor.