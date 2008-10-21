Altay kaçtı, Rize yakaladı



Bank Asya 1. Lig'in 7. hafta kapanış karşılaşmasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Altay ile 1-1 berabere kaldı.



Rize Atatürk Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede konuk ekip Altay 55. dakikada Jorge Emanuel Molina ile 1-0 öne geçti. Ç.Rizespor bu gole 77. dakikada Altay'dan Erdi Öner'in(k.k.) attığı golle cevap verdi.



Bu skorla konuk ekip Altay namağlup unvanını korurken, Bank Asya 1. Lig'de puanını 14'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise puanını 12'ye yükseltti. Ç.Rizespor Bank Asya 1. Lig'in 8. hafta maçında Samsunspor deplasmanına konuk olurken, Altay kendi sahasında Malatyaspor'u ağırlayacak.



STAT: Rize Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, Fatih Kalaycı, Hüseyin Fidan

ÇAYKUR RİZESPOR: Ferhat, Serdar, Erman, Riberio, Görkem (Murat dk. 46), Sedat, Engin, Mustafa (Özgür dk. 47), Ömer, Volkan, Emrah (Şadi dk. 58)

YEDEKLER: Özden, Çağrı, Mehmet Uğur

TEKNİK DİREKTÖR: Metin Diyadin

ALTAY: Bülent, Erdi, Merter, Şeymuz, Tiago (Molina dk. 46), Yasin, Ercan, Can (Erdal dk. 78), Musa (Alp dk. 83), Mehmet, Hakan

YEDEKLER: Gökhan, Onur, Mustafa, İsa

TEKNİK DİREKTÖR: Feyyaz Uçar

GOLLER: Molina (dk. 55), Erdi (dk. 77 k.k.)

SARI KARTLAR: Sedat (Çaykur Rizespor), Yasin, Musa, Ercan (Altay)



