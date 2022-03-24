Altay'ın yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu oldu

Süper Lig'in düşme hattında yer alan İzmir ekibi Altay, takımın başına Sinan Kaloğlu'nu getirdiğini açıkladı.

Süper Lig'e bu sezon yükselen ve kötü gidişat sonrasında düşme hattında yer alan İzmir ekibi Altay, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Mustafa Denizli ile sezona başlayan, sonrasında Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre ile devam eden, ardından takımın başına Serkan Özbalta'yı getiren İzmir ekibi, geçen hafta oynanan ve mağlup olunan Sivasspor maçı sonrasında 43 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.

Siyah beyazlı takım, bu hafta içinde birkaç teknik adamla görüşme gerçekleştirdi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu yönetiminde gerçekleşen görüşmeler doğrultusunda son olarak Sinan Kaloğlu isminde karar kılındı. Altay, takımın başına Sinan Kaloğlu'nu getirdiğini resmen açıkladı. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde eğitmenlik yapan UEFA Pro Lisans sahibi Sinan Kaloğlu, kariyerinde ilk kez bir takım çalıştıracak. Futbolculuk kariyerinde 2001-2003 yılları arasında Altay formasını terleten Kaloğlu, 19 yıl sonra İzmir temsilcisine bu kez teknik adam olarak dönüş yapacak. Sinan Kaloğlu bu sezon Altay'ın dördüncü teknik direktörü olacak.

Yapılan açıklamada "Büyük Altay ile şampiyonluk yaşayan, altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamını ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Altay'dan 2003-2004 sezonunda Beşiktaş 'a transfer olup A Milli Takım'a kadar yükselen Sinan Kaloğlu ayrıca Almanya'da Bochum, Hollanda'da Vitesse kulüplerinde de oynamıştı.