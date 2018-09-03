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Spor

Altay ideal kadrosunu buldu

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de ilk 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Altay'da teknik direktör Alper Avcı, şimdiden ideal 11'ini belirlemenin sevincini yaşıyor

03 Eylül 2018 16:28

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Altay\'da teknik direktör Alper Avcı, şimdiden ideal 11\'ini belirlemenin sevincini yaşıyor. 
Genç teknik adam şimdiye kadar oynanan Ümraniyespor, Afjet Afyonspor (D), İstanbulspor (D) ve son Adanaspor maçlarında ilk 11\'de sadece 1 değişiklik yaptı. İlk 4 haftada kalede Emre\'yi görevlendiren teknik patron Avcı, savunmada Yasin, İbrahim Öztürk, Gençer ve Özgür\'e forma verdi.
Altay\'ın orta sahasında Ferhat, Metin, Aganovic ve Pedro, forvetinde ise, Paixao takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. İzmir temsilcisinde Kappel, 3 karşılaşmada ilk 11\'de yer alırken teknik direktör Alper Avcı sadece Afyonspor deplasmanında Hollandalı futbolcunun yerine Furkan\'a ilk 11\'de şans tanıdı. Dış transferde 11 yeni oyuncuyla anlaşan Altay, ligin henüz başında teknik kadronun ve as oyuncuların belirlemesi yönetimin de yüzünü güldürdü.
 

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