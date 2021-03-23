"Altay'ı İspanya ve İngiltere'den takımlar izliyor"

Fenerbahçe'de bu sezon yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Altay Bayındır, Avrupa'nın transfer radarında yer alıyor. Altay'ın eski teknik direktörü Mustafa Kaplan, genç kaleciyi İspanya ve İngiltere'den takımların izlediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta 6 kurtarışa imza atan Altay Bayındır, kritik gösterdiği performansla bir kez daha beğeni topladı. Derbi sonrası duygusal anlar yaşayan Altay'ın eski teknik direktörü Mustafa Kaplan öğrencisini anlattı.

Akşam Gazetesi'ne konuşan Kaplan, İspanya ve İngiltere'den takımlarının Altay Bayındır'ı takip ettiğini söyledi.

Küme düşmeme mücadelesi verdiği dönemde kaleyi genç eldivene emanet eden Kaplan, eski oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

"Galatasaray'dan 6 gol"

"Ankaragücü'ne geldiğim dönem takım çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Yardımcım Erhan Namlı'ya 'Ben kalede Altay'ı oynatacağım. Düşersek Altay ile düşelim.' dedim. Altay'ı oynattığım için eleştiriler alıyordum. Galatasaray'dan 6 gol yediği maçın ardından Altay'ı yanıma çağırdım. 'Bir daha 6 gol yiyebilirsin. Sana güveniyorum.' dedim. Bu güvenin karşılığını verdi. Ben bu maçtan sonra Altay'ı oynatmasam belki şimdi çok başka şeyler konuşabilirdik."