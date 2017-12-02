Altay, Hacettepespor deplasmanında

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Bugsaşspor\'la 3-3 berabere kalarak zirve yarışında 2 puan kaybeden Altay yarın deplasmanda Hacettepespor\'la kozlarını paylaşacak. Cebeci İnönü Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda cezalı Serkan ile sakat Ferdi forma giyemeyecek. İyileşen İbrahim Öztürk ile Murat Uluç kadroya dahil edildi. Altay 28 puanla 2\'nci sırada, Hacettepe 23 puanla 7\'nci basamakta yer alıyor. İzmir ekibi, Başkent temsilcisinin iç sahadaki namağlup unvanını sona erdirmeye çalışacak. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, \"Üç puandan başka düşüncemiz yok. İzmir\'e istediğimizi alarak döneceğiz\" diye konuştu.