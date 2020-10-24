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Spor

Altay-Giresunspor maçı ertelendi: "24'ü futbolcu 34 Koronavirüs vakası tespit edildi"

24 Ekim 2020 23:15

TFF 1. Lig'in 7. haftasındaki Altay-Giresunspor maçı, ev sahibi takımda tespit edilen 34 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası nedeniyle ertelendi.

Altay Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"24 futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda, TFF 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Giresunspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 25 Ekim Pazar saat 19.00'da başlaması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi.

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