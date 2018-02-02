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Spor

Altay, Furkan'ın sözleşmesini uzattı

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adaylarından Altay, iç transferde kanat oyuncusu Furkan Deniz ile 1

02 Şubat 2018 18:23

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta şampiyonluk adaylarından Altay, iç transferde kanat oyuncusu Furkan Deniz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 
Geçen hafta TFF 1\'inci Lig ekibi Ümraniyespor\'a transfer olması gündeme gelen ancak takımda kalan genç futbolcu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini yeniledi. Altay\'da 2014 yılında profesyonel olan 22 yaşındaki golcü TFF 3\'üncü Lig\'de siyah-beyazlı formayla 20 gol atarken, TFF 2\'nci Lig\'de ise 7 gol kaydetti. Geçen sezondan bu yana ismi Spor Toto Süper Lig kulüpleriyle anılan Furkan, Altay\'da üst üste 2\'nci kez kupa kaldırmak istediğini söyledi. 
Yetenekli futbolcu sezon sonunda başka bir kulüple el sıkışması halinde Altay\'a bonservis bedeli getirecek.
 

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