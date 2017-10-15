Altay-Fethiyespor: 2-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xx), İlker Ayten (xx)

ALTAY: Egemen (xxx) - Necdet (xxx), Hayrullah (xxx), İbrahim Öztürk (xx), Serkan (x) (Dk. 58 Hüsamettin x), Furkan (xxx), Atakan (xxx), Ferhat (xx) (Dk. 71 Fatih x), Doğan (x) (Dk. 65 Muharrem Ozan x), İbrahim Akın (xx), Murat Uluç (xxx)

FETHİYESPOR: Cihan (x) - Çağatay (x) (Dk. 33 Burak xx), Cemil (xx), Efe (x), Yiğit Yöney (xx), Metin (xxx), Umut Sözen (xx), Emrullah (x) (Dk. 41 Orhan x), Ertuğrul (xxx), Yiğit Gökoğlan (xx) (Dk. 86 Mehmet), Onur (xx)

GOLLER: Dk. 74 (Pen) Murat Uluç, Dk. 90+3 Furkan (Altay) - Dk. 12 Onur (Fethiyespor),

SARI KARTLAR: Murat Uluç, İbrahim Akın, Fatih, Atakan (Altay), Çağatay, Yiğit Gökoğlan, Cihan, Metin (Fethiyespor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 8\'inci hafta mücadelesinde Altay evinde Fethiyespor\'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yendi. Konuk ekibin golünü 12\'nci dakikada Onur atarken, Altay\'ın gollerini 74\'üncü dakikada penaltıdan Murat Uluç ve 90+3. dakikada Furkan kaydetti. Bu sonuçla Altay 17 puana ulaşırken, galibiyet hasreti 7 haftaya yükselen Fethiyespor 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12\'nci dakikada konuk ekip ilk tehlikeli atağında golü buldu. Ertuğrul\'un ara pasında soldan ceza sahasına giren Onur, kaleciyle plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

14\'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Fethiyesporlu Metin\'in vuruşunda kaleci Egemen topa ayağıyla çıkardı.

26\'ncı dakikada Altaylı Hayrullah\'ın ceza sahası dışından sert şutunda kalecinin çeldiği topu Murat Uluç tamamladı, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

33\'üncü dakikada Necdet sağ çaprazdan kaleyi yokladı, top az farkla yandan auta gitti. İlk yarı Fethiyespor\'un 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51\'inci dakikada İbrahim Akın\'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Doğan\'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

74\'üncü dakikada sağdan ibrahim Akın\'ın kullandığı kornerde arka direkte İbrahim Öztürk kafayla topa altı pasa yolladı, Hüsamettin\'in kafasından seken topu Fethiyesporlu Efe eliyle kesince Hakem Adem Sarıtaş, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Murat Uluç, eşitliği sağladı: 1-1.

79\'uncu dakikada sol çaprazdan Murat Uluç sert vurdu, top kalenin yanından dışarı gitti.

90+3\'üncü dakikada Altaylı Necdet\'in uzun pasında Fethiye ceza sahasında Hayrullah\'ın kafayla indirdiği topa arka direkte Furkan ayak koydu, meşin yuvarlak uşak köşeden filelere gitti: 2-1.

Maçı Altay 2-1 kazanırken, son düdüğün ardından iki takım futbolcuları ve idarecileri arasında gerginlik yaşandı. Kavga büyümeden araya girenler tarafından önlendi.