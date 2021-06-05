Altay'da ilk hedef Arda Turan; kaptanlık teklif edildi

18 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek Altay, yıldızları gözüne kestirdi. İzmir ekibinin, Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Arda Turan'a kaptanlık teklifi yaptığı öğrenildi.

İzmir ekibi Altay, serbest kalan Arda Turan'a "Gel kaptanımız ve liderimiz ol" teklifi yaptı. Arda Turan'ın, "Fatih Terim'in durumuna göre bir karar vereceğim" dediği ifade edildi.



Öte yandan Altay'ın ilgilendiği diğer futbolcular ise Ryan Donk ve Mustafa Pektemek. İki futbolcuyla ilerleyen günlerde temasa geçileceği belirtildi.