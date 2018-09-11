Altay Bolu'ya iddialı gidecek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü 4\'te 4 yapan zirve ortağı Boluspor\'la deplasmanda karşılaşacak Altay, rakibinden en az 1 puan koparmayı hedefliyor. Geçen sezon Play-Off oynayan Boluspor\'un, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile bir çıkış yakaladığını dile getiren Altay Teknik Direktörü Alper Avcı, \"Kadro yapılarını korudular. Bizim de yükselen bir grafiğimiz var. Milli maç arasında eksiklerimizi gidermeye çalıştık. Boluspor\'u önemli rakiplerimizden biri olarak görüyoruz. Kesinlikle puan almaya gidiyoruz\" dedi.

İlk 4 haftada Afjet Afyonspor ve Adanaspor\'la berabere kalıp Ümraniyespor ve İstanbulspor\'u mağlup eden 8 puanlı Altay, 12 puanlı Boluspor\'a ilk puan kaybını yaşatmak istiyor. İzmir temsilcisi 4 maçta rakip filelere 9 gol bırakıp kalesinde 3 gol görürken, Boluspor bu periyotta 7 gol atıp 2 gol yedi. İki takım arasında 2011\'de oynanan son maçı Boluspor evinde 1-0 kazandı. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Boluspor taraftarı stada alınmayacak. Altaylı taraftarlar ise takımlarını Bolu\'da yalnız bırakmayacak.