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Spor

Altay bir ileri, bir geri

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2

05 Şubat 2018 15:37

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 1-0 öne geçtiği Şanlıurfaspor deplasmanında 45+1 ve 90+2. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1\'lik yenilgiyle ayrılan Altay, ligdeki istikrarsız gidişini sürdürdü. Lider Gümüşhanespor\'un 6 puan gerisine ve 3. sıraya düşen 36 puanlı İzmir ekibi, bu sezon bir türlü galibiyet serisi yakalayamadı. Siyah-beyazlılar sadece ilk 2 haftada ve 12 ile 13. haftalarda üst üste iki maç kazanabildi. Şampiyonluk yarışında ritim tutturamayan Altay, art arda zaferlere imza atarak zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.
Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan İzmir temsilcisinde teknik direktör İsmet Taşdemir, şampiyonluk hedeflerinde sapma olmadığını dile getirdi. Fikstür avantajını ellerine aldıklarını, rakiplerin kendilerine göre daha zorlu bir periyoda girdiğini anlatan Taşdemir, \"Şanlıurfa\'da iki takım da kazanmaya yakındı, son anda golü biz yedik. Bu haftadan itibaren galibiyet serisi başlatacağız\" dedi.
Siyah-beyazlılarda son antrenmanda sağ dizinden sakatlanan Muharrem\'in durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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