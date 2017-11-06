Altay bir ileri bir geri

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evindeki Sakaryaspor galibiyetinin ardından deplasmanda Silivrispor ile 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğuna oturma fırsatını kaçıran 3\'üncü sıradaki Altay, bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Ligin ilk iki haftasında Zonguldak Kömürspor ve Kahramanmaraşspor\'u yenerek 2\'de 2 yapan siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada üst üste 2 galibiyet alamadı. Taraftarının önünde yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi son 4 deplasmandan sadece 2 puan çıkararak, 10 puan bıraktı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, cumartesi günü 1 puan üstlerinde yer alan 22 puanlı lider Bandırmaspor ile İzmir\'de oynayacakları kritik müsabaka öncesi takıma izin vermedi.

Lider Bandırmaspor ile 8. sıradaki Bugsaşspor arasında sadece 4 puanlık fark olduğunu hatırlatan Sportif Direktör Özden Töraydın, \"Sezon başında zor bir lig olacağını, 7-8 takımın zirve hesabı yapacağını söylemiştik. Taraftar ve camianın beklentisi büyük. Bazen eleştiri ve tepki alıyoruz, ancak bu lig böyle bir lig. İyi oynamıyoruz, fakat mücadele gücümüz arttı. Bu mücadeleyi 2-3 hafta daha sürdürürsek futbolumuz da düzelecek. Silivri\'de alışık olmadığımız bir sahada oynadık. Hakem de kötüydü ancak bunlar bahane değil. Kazanmamız gerekiyordu. Şampiyon olmak istiyorsak deplasmanlarda da 3 puan almalıyız. Lig bize altın tepside fırsatlar sunuyor, bu fırsatları tepmemeliyiz. Birlik olursak her şeyin üstesinden geliriz\" dedi.