Altay Bayındır için Ajax iddiası

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır için Hollanda'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Andre Onana'yı Chelsea'ye satması gündemde olan Ajax kulübünün, transfer listesine Altay'ı aldığı öne sürüldü

Takvim'de de yer alan haberde Ajax'ın Onana'ya alternatif olarak 5 kaleci belirlediği ve bu isimlerin arasında Altay'ın da yer aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği ve birinci kaleci yaptığı Altay Bayındır, zaman zaman hata yapsa da özellikle karşı karşıya kalınan pozisyonlarda olan başarısıyla takdir toplamıştı.