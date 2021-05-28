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Spor

A Millî Takım oyuncusu Altay Bayındır'dan sakatlık açıklaması: Fiziğimin yetmediği yerde kalben desteğimi vereceğim

Altay Bayındır

28 Mayıs 2021 14:29

A Millî Takım oyuncusu Altay Bayındır sağlık durumuna ilişkin olarak, "Fiziğimin yetmediği yerde kalben desteğimi vereceğim" açıklamasını yaptı. 

A Millî Takımı'nın 2-1 kazandığı Azerbaycan mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Bayındır, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Altay, "Fiziğimin yetmediği yerde kalben desteğimi vereceğim. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çok şükür ciddi bir problem yok. Tedavim devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe'de sakatlığımda erken teşhis ve doğru ameliyat çok önemliydi. Çok dikkat ettim. Tedavi süreci iyi yönetildi. Hızlı döndüm, mutluyum" ifadelerini kullandı.

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