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Spor

Altay Bayındır ameliyat oldu

23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı

18 Nisan 2021 13:09

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi" ifadesi kullanıldı.

Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı.

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