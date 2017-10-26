Altay Başkanı Ekmekçioğlu: "İnşaat ruhsatının çıkarılacağına dair şüphemiz yok"

İZMİR, (DHA) - ALTAY yönetimi, 2014\'te kapatılmadan önce kiracısı konumunda olup yenilenme projesi için yoğun çaba harcadıkları Alsancak Stadı\'nın inşaat ruhsatı konusunda sağduyulu çözüm bekliyor. Konak Belediyesi\'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği\'ni gerekçe göstererek stadın inşaat ruhsatına onay vermemesinin ardından konunun İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne taşınacağı öğrenilirken açıklama yapan Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, son aşamada ortaya zıkan krizin üzücü olduğunu söylerken taraftarlar da sosyal medyada Konak Belediyesi\'ni eleştiri yağmuruna tuttu.

Sorunun kısa vadede kamu yararını ön plana alarak çözülmesini beklediklerini belirten Ekmekçioğlu, \"Yaklaşık 2 aydır yapılan görüşmeler sonucunda Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Altay Alsancak Stadı inşaatına ruhsat vermeyi reddetmiştir. Alsancak Stadı, İzmir\'in en merkezi yerlerinden biri olup toplu ulaşım ağının kesişme noktasında yer almaktadır. Buna dayanarak ruhsat konusunda sağduyunun kazanacağı ve inşaat ruhsatının çıkarılacağına dair şüphemiz yok. Proje ve ihale sürecinde olduğu gibi bundan sonra da her platformda Alsancak Stadı\'nın takipçisi olacağız\" dedi.