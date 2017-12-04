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Altay ağır yaralı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bugsaşspor ile 3-3 berabere kaldıktan sonra, deplasmanda Hacettepespor ile de 0-0 berabere kalarak lider Gümüşhanespor'un 4 puan gerisine düşen Altay, Başkent'te iki savunma oyuncusunu kayb

04 Aralık 2017 15:24

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Bugsaşspor ile 3-3 berabere kaldıktan sonra, deplasmanda Hacettepespor ile de 0-0 berabere kalarak lider Gümüşhanespor\'un 4 puan gerisine düşen Altay, Başkent\'te iki savunma oyuncusunu kaybetmenin şokunu yaşıyor. Siyah-beyazlılarda stoper Hayrullah sarı kart cezalısı durumuna düşerken, iyileşerek ilk 11\'e dönen ancak sakatlığının nüksetmesi nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemeyen stoper İbrahim Öztürk devreyi kapattı. 3\'üncü sıraya gerileyen İzmir ekibi ilk yarının son 2 maçında Pendikspor ve lider Gümüşhanespor\'la (D) karşı karşıya gelecek.
Hacettepe ekibinin Gençlerbirliği ekolünden gelen diri bir takım olduğunu dile getiren Teknik Direktör Cüneyt Biçer, \"İç sahada hiç maç kaybetmemiş, hedefli oyunculardan kurulu bir rakiple oynadık. Çok etkili bir takım. İlk 10 dakika iyi oynadık, Maksut ile net bir fırsat harcadık. Skor alamayınca rakip oyunu dengeledi. İkinci devreye de iyi başladık ancak rakibin direnci yine arttı. Gol yiyebilirdik, şanslıydık. Yine toparlandık. 84\'üncü dakikada İbrahim Akın\'ın attığı net gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kazanabilirdik ancak böyle takımlardan deplasmanda alınan 1 puanı da değerli görüyorum\" diye konuştu.

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