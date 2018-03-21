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Spor

Altay, 4'te 4 istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak liderlik koltuğunu Gümüşhanespor'a kaptıran zirve takipçisi Altay, gelecek 4 haftadan 12 puan çıkarmak istiyor

21 Mart 2018 18:11

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak liderlik koltuğunu Gümüşhanespor\'a kaptıran zirve takipçisi Altay, gelecek 4 haftadan 12 puan çıkarmak istiyor. 
Ligde her takımın birbirini yenebildiğini ancak yeniden seri galibiyetler almaları gerektiğini belirten sportif direktör Özden Töraydın, \"Şampiyon olacaksak tekrar vites yükseltmeli, performansımızı artırmalıyız. Stratejik davranmalıyız. Bu hafta Silivrispor\'u yenerek çıkış yakalamamız lazım. Üst üste oynayacağımız Silivrispor, Bandırmaspor (D), Karşıyaka ve Bugsaşspor (D) maçlarından çok iyi çıkmamız gerek. Hedefimiz bu periyotta 12 puan\" dedi. 
Siyah-beyazlılarda cumartesi günü İzmir\'de oynanacak Silivrispor karşılaşması öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
 

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