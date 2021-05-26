Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'de!

Spor Toto 1.Lig Play Off Final maçında Altınordu'yu 89. dakikada Paixao'nun golüyle 1-0 yenen Altay Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig play-off final maçında Altınordu'yu 1-0'lık skorla mağlup eden Altay, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan üçüncü ve son takım oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Altay'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Marco Paixao kaydetti.

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, bu zaferle 18 yıllık Süper Lig özlemine son verdi.

Öte yandan daha önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kariyerinde ikinci kez bir takımı Süper Lig'e taşıdı.

TFF 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayan Adana Demirspor ile Giresunspor, doğrudan Süper Lig'e yükselmeye hak kazanmıştı.